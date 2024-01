Ose le son ! Bibliothèque – 2e étage Rennes, vendredi 2 février 2024.

Ose le son ! Événement des Champs Libres 2 et 3 février Bibliothèque – 2e étage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T14:30:00+01:00 – 2024-02-02T15:10:00+01:00

Fin : 2024-02-03T16:30:00+01:00 – 2024-02-03T17:10:00+01:00

Tout au long du week-end, trios et duos font résonner sons et sens, mêlant textes et musiques. Élèves comédiens et musiciens du Conservatoire de Rennes, accompagnés des rappeurs Abd, Mehdi B et Yrt et de la chansigneuse Clémence Colin, se rencontrent pour donner naissance à des lectures musicales créées pour l’occasion. Vendredi à 14h30 et 17h Samedi à 16h30 en langue des signes française Dimanche à 14h30 et en langue des signes française à 16h

Bibliothèque – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Bibliothèque

