Concert de Sarah Kay Trio Bibliothèque – 2e étage Rennes, 10 novembre 2023, Rennes.

Concert de Sarah Kay Trio Vendredi 10 novembre, 17h30 Bibliothèque – 2e étage

C’est aux côtés des musiciens Léo Debroise et Simon Prudhomme que la pianiste Sarah Kayexplore le jeu en trio. Puisant son inspiration autant dans le jazz que dans la New soul ou le rock anglais, la pianiste vous invite à prendre part à ce voyage introspectif entrelaçant mélodies aériennes et rythmiques ébouillantées.

Bibliothèque – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T17:30:00+01:00 – 2023-11-10T18:30:00+01:00

2023-11-10T17:30:00+01:00 – 2023-11-10T18:30:00+01:00

Louise Brault