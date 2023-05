PARTIR EN LIVRE – BALADE CONTÉE « LIBERTÉ ! » Bibliothèque – 22 rue du Général de Gaulle Les Achards Catégories d’Évènement: Les Achards

Vendée PARTIR EN LIVRE – BALADE CONTÉE « LIBERTÉ ! » Bibliothèque – 22 rue du Général de Gaulle, 30 juin 2023, Les Achards. Les Achards,Vendée .

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 22:00:00. .

Bibliothèque – 22 rue du Général de Gaulle

Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-05-25 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: Les Achards, Vendée Autres Lieu Bibliothèque - 22 rue du Général de Gaulle Adresse Bibliothèque - 22 rue du Général de Gaulle Ville Les Achards Departement Vendée Lieu Ville Bibliothèque - 22 rue du Général de Gaulle Les Achards

Bibliothèque - 22 rue du Général de Gaulle Les Achards Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les achards/

PARTIR EN LIVRE – BALADE CONTÉE « LIBERTÉ ! » Bibliothèque – 22 rue du Général de Gaulle 2023-06-30 was last modified: by PARTIR EN LIVRE – BALADE CONTÉE « LIBERTÉ ! » Bibliothèque – 22 rue du Général de Gaulle Bibliothèque - 22 rue du Général de Gaulle Les Achards 30 juin 2023