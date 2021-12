La Rochelle Médiathèque de Villeneuve les Salines Charente-Maritime, La Rochelle Bibliothécaires en scène Médiathèque de Villeneuve les Salines La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

Bibliothécaires en scène Médiathèque de Villeneuve les Salines, 22 janvier 2022, La Rochelle. Bibliothécaires en scène

Médiathèque de Villeneuve les Salines, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00 Tout au long de la soirée : Lectures, contes, chant et saynètes par l’équipe des Médiathèques Municipales de LR. Aimons toujours ! Aimons Encore ! Médiathèque de Villeneuve les Salines Place du 14 juillet 17000 Villeneuve les Salines La Rochelle Villeneuve Les Salines Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T21:15:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, La Rochelle Autres Lieu Médiathèque de Villeneuve les Salines Adresse Place du 14 juillet 17000 Villeneuve les Salines Ville La Rochelle lieuville Médiathèque de Villeneuve les Salines La Rochelle