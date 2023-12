bibliothé Bibliothèque Colette Vivier Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris bibliothé Bibliothèque Colette Vivier Paris, 16 décembre 2023, Paris. Le samedi 16 décembre 2023

de 10h30 à 12h30

Le samedi 13 janvier 2024

de 10h30 à 12h30

.Public adultes. gratuit

Le club de lecture adultes se réunit un samedi par mois, de 10h30 à 12h30, dans une ambiance conviviale, pour partager lectures et coups de cœur. Entrée libre Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris Contact : +33142286994 https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/ https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/

bibliothèque Colette Vivier Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75017 Lieu Bibliothèque Colette Vivier Adresse 6 rue Fourneyron Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Colette Vivier Paris latitude longitude 48.8897829963312,2.31964300494624

Bibliothèque Colette Vivier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/