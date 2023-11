Alex Dujet Biblioth Genève, 23 novembre 2023, Genève.

Alex Dujet Jeudi 23 novembre, 12h15 Biblioth Entrée Libre

Après une formation initiale de graphiste, Alex Dujet développe un intérêt passionné pour le dessin de caractère. Typographe autodidacte, il évoque avec nous ses deux terrains de jeu favoris : la création et la distribution de fontes de caractères, via la plateforme Extraset (fonderie digitale genevoise), et le design graphique, en grande partie appliqué à la conception d’affiches typographiques.

Biblioth Bibliothèque de Genève Genève 1205 Cité Ain Genève [{« type »: « link », « value »: « https://fureurdelire.ch/programmation/design-de-caracteres/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T12:15:00+01:00 – 2023-11-23T13:15:00+01:00

2023-11-23T12:15:00+01:00 – 2023-11-23T13:15:00+01:00

Maison Rousseau et Littérature