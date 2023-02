BIBLIOTEK THEATRE EN ROND, 25 février 2023, SASSENAGE.

BIBLIOTEK THEATRE EN ROND. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 20:30 (2023-02-25 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

Théâtre en Rond (L-R-20-9692/10119/10120) présente : ce spectacle. Après une brillante carrière aux États-Unis où il a travaillé pour le Cirque du Soleil, le danseur et chorégraphe Haspop a fondé sa compagnie, le Cirque du Grand Lyon et nous propose sa première création française, Bibliotek. Ce spectacle raconte le voyage d’un étudiant dans le monde des livres. Après avoir déchiffré une partition de musique découverte dans un livre d’une vieille bibliothèque londonienne, il vivra de multiples aventures… De Chopin à Beethoven, du cirque aux arts de rue et la danse urbaine, ce spectacle mélange les disciplines avec brio et nous plonge avec ravissement dans un monde onirique, truffé de performances originales à couper le souffle. Huit danseurs éblouissants, des musiques aux tonalités variées et une mise en scène endiablée, font de ce spectacle un show complet !! Réservations pour les personnes à mobilité réduite : 04.76.27.85.30.

THEATRE EN ROND SASSENAGE 6 RUE FRANCOIS GERIN Isere

