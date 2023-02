BIBLIOTEK CIRQUE DU GRAND LYON RADIANT- BELLEVUE, 19 février 2023, CALUIRE ET CUIRE.

BIBLIOTEK CIRQUE DU GRAND LYON RADIANT- BELLEVUE. Un spectacle à la date du 2023-02-19 au 2023-02-19 16:00. Tarif : 36.5 à 36.5 euros.

Radiant-Bellevue (L-R-21-3056/L-R-21-3896) présente : ce spectacle. BIBLIOTEK CIRQUE DU GRAND LYON Le Cirque du Grand Lyon, compagnie créée par le chorégraphe Haspop, présente sa splendide création «BiblioTEK». Le danseur et horégraphe Haspop a récemment fondé sa propre compagnie, le Cirque du Grand Lyon, après une carrière aux États-Unis, où il a notamment travaillé pour le Cirque du Soleil. Accompagné par des artistes brillants – contorsionnistes, danseurs, acrobates – il présente le spectacle « BiblioTEK » qui vient d’être créé. Et l’on se retrouve plongé dans un univers singulier, en suivant les pas d’étudiants qui voyagent dans le monde des livres suite à la découverte d’un grimoire dans une vieille bibliothèque londonienne… « BiblioTEK » vient du souvenir d’un imaginaire sans limites, du pouvoir des livres et du monde fantastique dans lequel ils nous immergent. De Chopin à Beethoven, du cirque aux arts de rue, en passant par la danse urbaine, « BiblioTEK » mélange les disciplines avec brio et plonge les spectateurs dans un univers onirique, avec des performances originales à couper le souffle. EUR36.5 36.5 euros

Votre billet est ici

RADIANT- BELLEVUE CALUIRE ET CUIRE 1 Rue Jean Moulin 69300

Radiant-Bellevue (L-R-21-3056/L-R-21-3896) présente : ce spectacle.

BIBLIOTEK

CIRQUE DU GRAND LYON

Le Cirque du Grand Lyon, compagnie créée par le chorégraphe Haspop, présente sa splendide création «BiblioTEK». Le danseur et horégraphe Haspop a récemment fondé sa propre compagnie, le Cirque du Grand Lyon, après une carrière aux États-Unis, où il a notamment travaillé pour le Cirque du Soleil. Accompagné par des artistes brillants – contorsionnistes, danseurs, acrobates – il présente le spectacle « BiblioTEK » qui vient d’être créé. Et l’on se retrouve plongé dans un univers singulier, en suivant les pas d’étudiants qui voyagent dans le monde des livres suite à la découverte d’un grimoire dans une vieille bibliothèque londonienne… « BiblioTEK » vient du souvenir d’un imaginaire sans limites, du pouvoir des livres et du monde fantastique dans lequel ils nous immergent. De Chopin à Beethoven, du cirque aux arts de rue, en passant par la danse urbaine, « BiblioTEK » mélange les disciplines avec brio et plonge les spectateurs dans un univers onirique, avec des performances originales à couper le souffle.

.2023-02-19.

Votre billet est ici