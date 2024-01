Des histoires dans ta langue BiblioQuartier des Grands-Hutins Genève, jeudi 28 mars 2024.

Des histoires dans ta langue Des histoires dans ta langue : animations « Né-e pour lire » pour les petits dans la langue des parents. Animations en portugais, espagnol, albanais 28 mars – 12 juin BiblioQuartier des Grands-Hutins CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T09:30:00+01:00 – 2024-03-28T11:00:00+01:00

Fin : 2024-06-12T09:30:00+02:00 – 2024-06-12T11:00:00+02:00

Venez écouter des histoires et participer à des animations dans la langue que vous parlez à la maison avec les enfants de 0 à 5 ans. Bienvenue aux frères et sœurs !

Venez et repartez quand vous le souhaitez, de 9h30 à 11h.

Vous pourrez aussi emprunter à la maison des livres dans votre langue !

En collaboration avec l’association Mes Bottes de 7 Lieues

mesbottesdeseptlieues.org

BiblioQuartier des Grands-Hutins Rue de la Tambourine 3 Genève 1227 La Praille Genève

