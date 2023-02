Le travail de relieur: Explications et Démonstrations Bibliopuces livres d’occasion Rochefort Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Le travail de relieur: Explications et Démonstrations Bibliopuces livres d’occasion, 27 mars 2023, Rochefort. Le travail de relieur: Explications et Démonstrations 27 mars – 1 avril Bibliopuces livres d’occasion Explications et démonstrations en Reliure et Restauration de documents imprimés Bibliopuces livres d’occasion 105 rue de la république 17300 Rochefort Centre Ville Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Les différentes étapes pour relier un livre (toute la semaine et tout public) Du débrochage à la couvrure Je vous expliquerai les différentes étapes pour parvenir à un livre relier: couture, endossure, et couvrure n’aurons plus de secret pour vous. Je vous montrerai les gestes ancestraux qui ont peu évolués depuis le Moyen-Age. L’histoire du livre sera abordé pour comprendre pourquoi les livres sont ainsi. A cette occasion, n’hésitez pas à poser vos questions, je me ferai un plaisir d’y répondre.

