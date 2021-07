BIBLIOPLAGE à la prairie des Filtres Médiathèque José Cabanis, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Toulouse.

BIBLIOPLAGE à la prairie des Filtres

du samedi 17 juillet au dimanche 29 août à Médiathèque José Cabanis

Du 17 juillet au 29 août de 9h30 à 21h La bibliothèque prend ses quartiers d’été et vous accueille sur l’espace Biblioplage pour une parenthèse estivale aux airs de bord de mer ! Des revues, des livres, des BD et des mangas ou encore des albums pour les plus petits : installez-vous confortablement dans une chaise longue et prenez le temps de bouquiner. Tout au long de l’été, profitez avec les tout-petits de lectures le matin, ou participez aux ateliers créatifs avec toute la famille l’après-midi. Vous trouverez des ateliers numériques, des lectures en langue des signes et à voix haute pour les enfants avec la librairie l’Ouï-Lire ou encore la Troc Machine pour déposer livres, revues ou jeux et prendre ceux qui vous plaisent en toute liberté… C’est les vacances ! Télécharger le programme des animations !

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

