Bibliopi en fête 2024 ! Terrasse -1 du Westfield Forum des Halles Paris, samedi 15 juin 2024.

Le samedi 15 juin 2024

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

LE MOIS PARISIEN DU HANDICAP 2024 –

Les 5 bibliothèques Pôles Sourds de Paris vous invitent à une journée joyeuse et festive le 15 juin 2024 sur la terrasse du Westfield Forum des Halles !

Dans le cadre du Mois parisien du Handicap

La nouvelle édition de la fête des pôles sourds se déroule cette année devant la médiathèque de la Canopée, sur la terrasse au niveau -1 du Westfield Forum des Halles !

Petits et grands, sourds et entendants, le 15 juin, partageons un moment festif en français et en Langue des Signes Française (LSF), avec des bibliothécaires et des médiateurs sourds et entendants.

Au programme :

De 14h à 18h : une multitude d’activités s’offre à vous ! Ateliers sportifs, spectacle, performance littéraire, contes, lectures par les bibliothécaires, jeux géants en bois!

Samedi 15 juin 2024

Entrée libre, pour tout public, de 14h à 18h

En présence d’interprètes LSF/Français

Terrasse -1 du Westfield Forum des Halles passage de la Canopée 75001

Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee

Médiathèque La Canopée