Bibliopi en fête 2023 : fêtons la planète, protégeons la nature ! Bibliothèque Louise Walser-Gaillard, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 14h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

LE MOIS PARISIEN DU HANDICAP 2023. Les 5 bibliothèques Pôles Sourds vous invitent à une journée joyeuse et festive le samedi 3 juin à la bibliothèque Louise Walser-Gaillard autour de la nature et de l’écologie.

Dans le cadre du Mois parisien du Handicap

La nouvelle édition de la fête des Pôles Sourds se déroule cette année à la bibliothèque Louise Walser-Gaillard. Dans la bibliothèque ou dans le jardin, nous vous proposons, de 14h à 18h, des jeux de société pour petits et grands , des séances de jeux vidéo, et une multitude d’ateliers… Cette année, nous mettons en valeur la nature et l’écologie. Alors, on va reconnaitre les plantes du jardin, faire des badges , apprendre à recycler les objets du quotidien, économiser plastique et papier en s’entraînant au furoshiki… Le tout en s’amusant !

Et à 16h, un spectacle pour les enfants à partir de 6 ans. Petit-gris est différent. Certes,

c’est un oiseau, mais lequel ? Il ne sait pas vraiment. Pour découvrir

celui qu’il est, il décide de quitter le nid familial.

Petit-gris. Qui es-tu ? est une

adaptation libre du conte Le vilain petit canard de H.C. Andersen joués par Olivier Schetrit et Alexandra Bilisko. Ils invitent le spectateur à se questionner sur le respect de chacun.

Au-delà, le spectacle ne boude

pas non plus un ton engagé pour sensibiliser le public sur des questions

environnementales.

Petits et grands, sourds et entendants, le 03 juin, partageons un moment festif en français et en Langue des Signes Française (LSF), avec des bibliothécaires et des médiateurs sourds et entendants.

Et en soirée,

partageons nourritures et boissons pendant un banquet. Venez avec des petites

choses à grignoter….

samedi 3 juin 2023. Entrée libre, pour tout public, de 14h à 21h. En présence d’interprètes LSF/FR.

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

Contact : 01 49 70 92 80 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr

©bibliothèques pôles sourds logo de bibliopi en fête