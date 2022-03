Bibliopi en fête 2022 ! Bibliothèque Saint-Eloi, 11 juin 2022, Paris.

Les 5 bibliothèques Pôles Sourds de Paris vous invitent à une journée joyeuse et festive le 11 juin 2022 à la bibliothèque Saint-Eloi et sur la dalle Rozanoff.

Dans le cadre du Mois parisien du Handicap

La nouvelle édition de la fête des pôles sourds se déroule cette année à la bibliothèque Saint-Eloi, sur notre parvis en plein air, et dans nos espaces récemment rénovés !

Petits et grands, sourds et entendants, le 11 juin, partageons un moment festif en français et en Langue des Signes Française (LSF), avec des bibliothécaires et des médiateurs sourds et entendants.

Au programme :

15h : spectacle Les Impromptus de Signes à l’Œil avec la Compagnie des Corps Bruts

Le chansigne consiste en l’interprétation de chansons en Langue des Signes Française (LSF). Entre mime, danse et théâtre gestuel, chaque performance se veut unique : redécouvrez ainsi le répertoire de la chanson française version LSF.

De 14h à 18h : Une multitude d’activités s’offrent à vous ! Quiz participatif, performance littéraire, contes, lectures par les bibliothécaires (et par vous, public !), création participative de Pixel Art en mosaïque, jeux de construction avec les modules de l’illustratrice Claire Dé et tournois de jeux vidéo !

En présence d’interprètes LSF/Français

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff Paris 75012

1 : Reuilly – Diderot (Paris) (197m) 215 : Reuilly – Diderot (Paris) (197m)



Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

