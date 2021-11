Orléans La Médiathèque Loiret, Orléans Bibliophone de Noël La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Bibliophone de Noël La Médiathèque, 18 décembre 2021, Orléans. Bibliophone de Noël

du samedi 18 décembre au jeudi 30 décembre à La Médiathèque

Confortablement installés chez vous, profitez de cette expérience de lecture téléphonique gratuite d’une durée d’environ 15 minutes. Les médiathécaires d’Orléans ont sélectionné pour vous de nombreuses histoires drôles, surprenantes, terrifiantes ou encore déroutantes, dans différents genres littéraires. Réservations au **02 38 68 45 45** ou auprès des médiathécaires En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). Spécial Noël : La Médiathèque d’Orléans vous propose des lectures par téléphone pour petits et grands. La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-21T10:00:00 2021-12-21T18:00:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T18:00:00;2021-12-23T13:00:00 2021-12-23T19:00:00;2021-12-24T10:00:00 2021-12-24T18:00:00;2021-12-25T10:00:00 2021-12-25T18:00:00;2021-12-28T10:00:00 2021-12-28T18:00:00;2021-12-29T10:00:00 2021-12-29T18:00:00;2021-12-30T13:00:00 2021-12-30T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque gambetta, orleans Ville Orléans lieuville La Médiathèque Orléans