Bibliomédia 33550 Haux

05 56 23 64 48 https://passlecture-cc.bibenligne.fr/ Créée en 2009, la bibliothèque municipale présente une collection de plus de 8 000 documents : bandes dessinées, albums, documentaires et romans, adultes, jeunesse et petite enfance. Venez chercher une sélection de livres à lire pendant les vacances, ainsi que le carnet de jeux « Dis-moi dix mots ».

Et participez au défi : envoyez votre texte rédigé avec les dis mots à bibliomedia.mairie@haux33.fr

