Bibliolympiades dans le 10ème arrondissement TEP de la Grange-aux-Belles / Agnes Tirop Paris, mercredi 31 juillet 2024.

Du mercredi 31 juillet 2024 au mercredi 28 août 2024 :

mercredi

de 10h30 à 12h00

.Tout public. gratuit

Les bibliothèques du 10ème arrondissement vous donnent rendez-vous pour célébrer ensemble les Jeux olympiques et paralympiques !

Les équipes de la médiathèque Françoise Sagan, de la bibliothèque François Villon et de la bibliothèque Claire Bretécher seront présentes sur la zone de festivité les mercredis durant les jeux olympiques et jusqu’au 28 août avec une sélection de livres et de jeux.

TEP de la Grange-aux-Belles / Agnes Tirop 8 rue Georg Friedrich Haendel 75010

Métro -> 2 : Colonel Fabien (Paris) (272m)

Bus -> 46 : Canal Saint-Martin (Paris) (120m)

Vélib -> Jemmapes – Ecluses Saint-Martin (55.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

crédits: bibliocité