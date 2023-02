BiblioJeux, 25 février 2023, Illats Illats.

BiblioJeux

46 Le Bourg-Ouest Illats Gironde

2023-02-25 – 2023-02-25

Illats

Gironde

Illats

EUR L’espace jeux de la bibliothèque d’Illats ouvre ses portes aux familles, aux amis et aux joueurs surtout pour découvrir le large choix de jouets et de jeux, pour petits et grands !

L’espace jeux de la bibliothèque d’Illats ouvre ses portes aux familles, aux amis et aux joueurs surtout pour découvrir le large choix de jouets et de jeux, pour petits et grands !

+33 5 56 27 01 58 Bibliothèque d’Illats

Bibliothèque d’Illats

Illats

dernière mise à jour : 2023-02-22 par