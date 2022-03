Bibliofiesta Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Médiathèque Pierre-Amalric, le mercredi 29 juin à 14:00

Venez fêter les vacances avec une série d’animations sur le thème de la nature : lectures, bricolages, jeux de société, jeux vidéo, concert surprise, atelier récup’ avec le service « Traitement des déchets » et atelier de création d’instruments ! _Pour toute la famille._ _Ateliers à partir de 3 ans sans inscription._

Entrée libre

Après-midi festive pour fêter les vacances Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

2022-06-29T14:00:00 2022-06-29T17:30:00

