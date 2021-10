Paris Labo de l'Edition île de France, Paris Bibliodos, entrer dans la lecture à l’aide d’ebooks Labo de l’Edition Paris Catégories d’évènement: île de France

Bibliodos, entrer dans la lecture à l’aide d’ebooks Labo de l’Edition, 15 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 15 octobre 2021

de 10h à 13h

gratuit

Les classiques européens adaptés pour les adultes débutants. Le projet Bibliodos souhaite offrir des lectures adaptées et accessibles, en combinant l’apprentissage de la langue et la valorisation du patrimoine et de la littérature européens. Cet atelier a pour objectif de familiariser les formateurs et médiateurs qui travaillent auprès d’adultes primo-arrivants, non-lecteurs ou non-scripteurs. Après une brève présentation du projet et de ses ressources, un atelier autour de la création de livres numériques sera réalisé par les participants. Cet atelier sera co-animé par le centre de formation Langues Plurielles et Les Apprimeurs. Animations -> Atelier / Cours Labo de l’Edition 2 Rue Saint-Médard Paris 75005

