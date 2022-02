Bibliochronic et Bibliotron Ferme du Bocquiau, 5 février 2022, Haubourdin.

Bibliochronic et Bibliotron

du samedi 5 février au samedi 12 février à Ferme du Bocquiau

### ** »BibliOchronic » L’exposition** Du 5 au 12 février 2022 à la bibliothèque municipale Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque municipale : mardi, mercredi, vendredi de 14h à 18h et le samedi de 14h à 17h Cette exposition, mêlant science factice et clin d’oeil littéraire, s’articule autour des recherches de Robert Sharley Jr, le fondateur de la BibliOtronique : une théorie qui permettrait de donner vie à un livre ! 14 sculptures ludiques, cinétiques et interactives retracent le cheminement de ce scientifique marginal ! Une exposition à découvrir avec les mains : des leviers, des manivelles et autres tirettes permettent aux visiteurs de les manipuler ! Gratuit / Tout public Exposition dans le cadre du Festival Contes et légendes initié par la Ville de Marcq-en-Baroeul Un passe sanitaire valide avec QR code est exigé pour assister à cette exposition ### ** »BibliOtron » : le cycle du livre** Jeudi 10 Février à 16h à la Ferme du Bocquiau Il paraît que le BibliOtron fonctionne. Deux scientifiques – Hervé Dubois et Michel Dupuis – vont tenter de nous en faire la démonstration. Ces deux chercheurs seraient parvenus à donner vie à des livres grâce à une étrange machine. L’expérience peut enfin commencer… Mais les créatures qui émergent de la machine s’avèrent… légèrement incontrôlables… Rédaction, typographie et reliure : Luc-Vincent Perche. Personnages principaux : Cédric Vernet et Luc-Vincent Perche Tout public à partir de 7 ans. Spectacle dans le cadre du Festival Contes et légendes initié par la Ville de Marcq-en-Baroeul Un passe sanitaire valide avec QR code est exigé pour assister à ce spectacle.

entrée libre pour l’exposition Tarifs : 8€ Normal / 6€ Réduit (moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) / 4€ Enfant (moins de 6 ans)

Ferme du Bocquiau Haubourdin



