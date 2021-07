Pornichet Pornichet Loire-Atlantique, Pornichet BIBLI’OCCAZ Pornichet Pornichet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornichet

BIBLI’OCCAZ Pornichet, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Pornichet. BIBLI’OCCAZ 2021-07-06 – 2021-07-24 place du Marché Médiathèque Jacques Lambert

Pornichet Loire-Atlantique Suivant horaires d’ouverture de la Médiathèque bibliotheque@herbignac.com +33 2 51 76 90 40 http://espace-culturel.herbignac.com/ Suivant horaires d’ouverture de la Médiathèque dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornichet Étiquettes évènement : Autres Lieu Pornichet Adresse place du Marché Médiathèque Jacques Lambert Ville Pornichet lieuville 47.26052#-2.33795