Place du village, le mercredi 4 août à 09:00

Tous les 1er mercredis du mois, la bibliothèque mobile s’arrête sur la Grand’Place du Général de Gaulle à Castelginest. Elle vous propose 4000 documents pour tous les âges et tous les goûts : des romans, des livres pratiques, des magazines, des bandes dessinées, des DVD, des CD pour les enfants… Vous pouvez vérifier la disponibilité d’un document sur [**”catalogue en ligne”**](https://www.bibliotheque.toulouse.fr/bibliotheques/bibliotheque-nomade/bibliobus/).

Le 1er mercredi mois à Castelginest ! Place du village Grande Place du Général de Gaulle, 31780 Castelginest

