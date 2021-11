Villeurbanne Maison du livre,de l'image et du son Métropole de Lyon, Villeurbanne Bibliobox Maison du livre,de l’image et du son Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Bibliobox Maison du livre,de l’image et du son, 20 janvier 2022, Villeurbanne. Bibliobox

du jeudi 20 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Maison du livre, de l’image et du son

Faire connaitre son coup de cœur littéraire de l’année ? Partager son PDF favori libre de droits ? Donner à lire ses propres écrits ? Tout cela sera possible dans le cadre des Nuits de la lecture, grâce à la Bibliobox. Ce petit boitier astucieux permettra, en vous y connectant en wifi, de télécharger ou de poster très simplement des fichiers. Le rêve d’un monde de partage sans limites prendra forme (au moins de façon éphémère) ! Ce petit boitier astucieux, permettra, en vous y connectant en wifi de télécharger ou de poster très simplement des fichiers. Maison du livre,de l’image et du son 247 cours Émile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T11:00:00 2022-01-20T19:00:00;2022-01-21T11:00:00 2022-01-21T19:00:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Maison du livre,de l'image et du son Adresse 247 cours Émile Zola 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Maison du livre,de l'image et du son Villeurbanne