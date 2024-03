Biblio Remix Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux, mercredi 27 mars 2024.

Biblio Remix Atelier créatif dès 8 ans. Mercredi 27 mars, 16h00 Médiathèque des Chartreux Inscription en ligne via Affluences, à l’accueil jeunesse ou par téléphone au 01 41 23 81 62.

Un biblioremix est un dispositif d’expérimentation, d’invention et de création participatives. Alors que la médiathèque centre-ville fête ses 30 ans, l’idée est de réunir ensemble bibliothécaires et usagers afin de co-construire, ensemble, la vision de la médiathèque idéale de demain. Atelier créatif, le biblioremix de la médiathèque est un moment convivial de partage et d’échange afin de rêver aux bibliothèques de demain.

Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension.

Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 81 62 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques/ [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/chartreux-mediatheque/reservation?type=3855&date=2024-03-27&resource=98937 »}] Médiathèque des Chartreux :

Horaires (jusqu’au 2 juillet et à partir du 29 aout) :

Mardi : 13h à 19h

Mercredi : 10h à 19h

Jeudi et vendredi : 13h à 19h

Samedi : 10h30-18h

Dimanche : 10h30-18h

La médiathèque sera fermé le dimanche 31 mars 2024.

30 ans des médiathèques