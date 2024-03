Biblio remix, construire la bibliothèque du futur Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux, samedi 6 avril 2024.

Biblio remix, construire la bibliothèque du futur Atelier participatif pour adultes. Samedi 6 avril, 15h00 Médiathèque centre-ville Inscription en ligne via Affluences, à l’accueil jeunesse ou par téléphone au 01 41 23 80 69.

L’équipe des bibliothécaires invite les habitants à participer à un temps de discussion et de création pour concevoir la médiathèque de demain. Pensée comme un lieu de convivialité, de loisirs et d’apprentissage, la médiathèque évolue avec ses usagers et se réinvente continuellement. Comment l’imaginer dans le futur ? Dans quel environnement ?

Venez dessiner une maquette collaborative, après un temps d’échange autour de votre expérience en tant qu’usagers. Ce sera l’occasion de proposer des ambiances d’intérieur, l’utilisation de mobiliers, ou encore de repenser la circulation et l’aménagement des espaces.

Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

Horaires (jusqu’au 2 juillet et à partir du 29 aout) :

Mardi : 13h à 21h

Mercredi : 10h à 19h

Jeudi et vendredi : 13h à 19h

Samedi : 10h30-18h

Dimanche : 10h30-18h

La médiathèque sera fermé le dimanche 31 mars 2024. Métro ligne 12 station Mairie d’Issy ; RER C Issy Val de Seine

