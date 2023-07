Enquête estivale : qui retrouvera Philippine Lomar ? Bibli’O Plage Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc Enquête estivale : qui retrouvera Philippine Lomar ? Bibli’O Plage Saint-Jean-le-Blanc, 28 juillet 2023, Saint-Jean-le-Blanc. Enquête estivale : qui retrouvera Philippine Lomar ? Vendredi 28 juillet, 14h00, 16h00, 17h00 Bibli’O Plage Sur inscription au : 02 38 68 45 45 BibliO Plage, bibliothèque éphémère, du 12 juillet au 18 août, du mardi au samedi, de 14h à 19h. Les ateliers commencent à partir de 15h, la durée de l’atelier peut varier. Bibli’O Plage Ile Charlemagne Parc de Loire 45650 Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T14:00:00+02:00 – 2023-07-28T15:00:00+02:00

2023-07-28T17:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:00:00+02:00 gratuit © D. Zay, G. Blondin et Dawid Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Jean-le-Blanc Autres Lieu Bibli'O Plage Adresse Ile Charlemagne Parc de Loire 45650 Saint-Jean-le-Blanc Ville Saint-Jean-le-Blanc Departement Loiret Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Bibli'O Plage Saint-Jean-le-Blanc

Bibli'O Plage Saint-Jean-le-Blanc Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-le-blanc/