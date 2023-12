Nuit de la lecture Biblio ludothèque Dax, 20 janvier 2024, Dax.

Dax Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 14:00:00

fin : 2024-01-20 17:30:00

Sur le thème du corps : « Mens sana in corpore sano »

Un esprit sain dans un corps sain

Employés, étudiants, gamers ?… Venez prendre soin de vous avec Élisabeth, éducatrice sportive diplômée, en pratiquant une série d’exercices corporels de bien-être sur fauteuil ou au bureau !.

3 séances vous sont proposées :

• De 14h à 15h ~ 1 séance solo pour les adultes ( à partir de 15 ans)

• De 15h30 à 16h30 ~ 1 séance parents-enfants pour pratiquer une activité originale en famille ( à partir de 6 ans)

• De 16h45 à 17h30 ~ 1 séance en duo pour encourager l’entraide.

Sur inscription au 05 58 74 72 89 ou bibliotheque@dax.fr

Biblio ludothèque Rue Cazade

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



