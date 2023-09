Assistez à trois conférences sur le patrimoine du bassin d’Arcachon Biblio – La Teste de Buch (face Mairie) La Teste-de-Buch, 16 septembre 2023, La Teste-de-Buch.

Samedi 16 septembre, 10h00 Biblio – La Teste de Buch (face Mairie) Gratuit. Entrée libre.

Au programme :

10h – Propulsion électrique: l’avenir de la Pinasse ?

Après un historique rapide de la rame, de la voile et de la motorisation, on abordera la rénovation et la construction de pinasses électriques ainsi que l’évolution des modes de propriété et de partage.

Animé par Virgile Lauga. Dirigeant et fondateur de E-Marine.

10h45 – Architectures du quartier du Canelot

Vous découvrirez l’évolution de la cabane de résinier et de la cabane ostréicole aux résidences du quartier. Photos du quartier commentées

Animé par Philippe Vacheron. Architecte de la ville de La Teste

11h30 – Histoire et évolution du quartier du Canelot

La constitution du Quartier à partir de l’arrivée du train en 1841 et de l’endiguement autour de celui-ci, son évolution, les activités ostréicoles, constructions navales, bassins à poissons et moules puis sa transformation en quartier résidentiel.

Animé par Yvon Corcia, Président de AVDO.

