Médiathèque L'odyssée, le vendredi 21 janvier 2022 à 15:00

Pour participer c’est simple, venez chercher votre bulletin, et lancez vous dans un défi lecture. A chaque défi réussi, il vous suffira de le faire valider par l’équipe de la médiathèque. Lorsque vous aurez complété une ligne, vous pourrez déposer votre bulletin dans une urne. Ce défi lecture est à destination d’un public jeunesse et adultes. Un tirage au sort désignera les 3 gagnants de chaque catégorie.

Etre abonné à la médiathèque. Jeu Gratuit.

Lisez, jouez, gagnez du vendredi 21 janvier au samedi 19 mars 2022 en participant à notre Biblio Bingo.

2022-01-21T15:00:00 2022-01-21T18:00:00

