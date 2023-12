Nuit de la lecture bibliiothèque Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos Nuit de la lecture bibliiothèque Wattrelos, 20 janvier 2024, Wattrelos. Nuit de la lecture Samedi 20 janvier 2024, 09h30 bibliiothèque Entrée gratuite, pour toute la famille Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T09:30:00+01:00 – 2024-01-20T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T09:30:00+01:00 – 2024-01-20T20:00:00+01:00 Programme :

10h à 17h en section jeunesse

« Quand les corps deviennent lettres »

Création d’un abécédaire vivant participatif.

Venez créer une lettre de l’alphabet avec votre corps.

Entrée libre 10h à 17h en section adulte

« Laissez-nous vos empreintes »

Création d’une fresque participative.

Venez poser votre empreinte sur notre fresque.

Entrée libre 11h à 12h et

17h à 18h en section jeunesse

« Du médiéval à la techno, bouge ton corps Jean Petit »

Séances d’histoires et chansons 15h à 17h en section adulte

« initiation au dessin du corps »

Sur inscription pour les plus de 12 ans 18h à 20h

Jeux de mimes

Sur réservation, à partir de 8 ans

bibliiothèque 2 rue Emile Basly : Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France

