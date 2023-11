Dégustation de thé bibliiothèque Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos Dégustation de thé bibliiothèque Wattrelos, 2 décembre 2023, Wattrelos. Dégustation de thé Samedi 2 décembre, 14h30 bibliiothèque Entrée libre Venez découvrir des saveurs et des parfums classiques ou plus originaux.

Si certaines références vous plaisent, vous pourrez par la suite vous rendre sur place chez le détaillant pour en acheter pour vous, ou pour offrir ! bibliiothèque 2 rue Emile Basly : Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:30:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

bibliiothèque
2 rue Emile Basly : Wattrelos
Wattrelos 59150
Centre-Ville
Nord
Hauts-de-France
03.20.81.66.38

