La bibliothèque numérique bibliiothèque Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos La bibliothèque numérique bibliiothèque Wattrelos, 18 novembre 2023, Wattrelos. La bibliothèque numérique Samedi 18 novembre, 14h30 bibliiothèque Entrée gratuite, sur réservation La Médiathèque en ligne vous propose de rester bien informé grâce à son offre de presse, de nourrir votre curiosité via sa plateforme de formation ou de programmer vos prochaines séances de cinéma à domicile à partir de son large catalogue de vidéo à la demande. Un abonnement à la bibliothèque de Wattrelos vous donne accès gratuitement à ce nouveau service. bibliiothèque 2 rue Emile Basly : Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:30:00+01:00 – 2023-11-18T16:30:00+01:00

2023-11-18T14:30:00+01:00 – 2023-11-18T16:30:00+01:00 numerique Droit réservé Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu bibliiothèque Adresse 2 rue Emile Basly : Wattrelos Ville Wattrelos Departement Nord Age min 16 Age max 99 Lieu Ville bibliiothèque Wattrelos latitude longitude 50.702307;3.216032

bibliiothèque Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/