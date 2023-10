Salon du bien-être animal bibliiothèque Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos Salon du bien-être animal bibliiothèque Wattrelos, 4 novembre 2023, Wattrelos. Salon du bien-être animal 4 et 5 novembre bibliiothèque Entrée gratuite Des travaux manuels : Origami, fabrication de marques pages, initiation au dessin, coloriage

Des jeux :

Jeux de société, Jeux de correspondances, Quiz

Des lectures pour petits et grands enfants bibliiothèque 2 rue Emile Basly : Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T10:00:00+01:00 – 2023-11-04T17:00:00+01:00

2023-11-05T10:00:00+01:00 – 2023-11-05T17:00:00+01:00 bien etre animaux Droit réservé Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu bibliiothèque Adresse 2 rue Emile Basly : Wattrelos Ville Wattrelos Departement Nord Age max 99 Lieu Ville bibliiothèque Wattrelos latitude longitude 50.702307;3.216032

