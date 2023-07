Journée du patrimoine bibliiothèque Wattrelos, 16 septembre 2023, Wattrelos.

Journée du patrimoine Samedi 16 septembre, 14h00 bibliiothèque Entrée gratuite, réservation conseillée

À 14h : Conférence avec projection de Mr Waret sur l’histoire de Wattre. Période 1912-19119 (Guerre 14-18) et présentation de son livre (Dedicace et vente). Réservation conseillée.

À 14 ou 15h30 : Atelier reliure sur la dorure et la couture. Sur réservation

À 15h : Initiation au crochet pour les enfants à partir de 12 ans et les adultes. Réservation conseillée.

À 15h30 : Quiz sur le thème

« Le patrimoine du Nord »

Réservation conseillée.

bibliiothèque 2 rue Emile Basly : Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

journée du patrimoine

