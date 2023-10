Repair Café enfants Bibliiothèque François Villon Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Repair Café enfants Samedi 21 octobre, 15h00 Bibliiothèque François Villon

Ce n’est pas un Repair Café classique pour réparer des jouets ou objets mais une animation d’initiation à la réparation.

L’action se décline sous la forme d’ateliers destinés aux enfants à partir de 6 ans.

– Couture, machine à coudre

– Démontage d’objets

– Démontage d’objets, trouver la panne et réparer l’objet (selon l’enfant)

– Soudure, dé-soudure (fabrication d’un petit objet, si possible)

– Choix et utilisation du bon outil pour visser et dévisser, reconnaître les différentes têtes de vis et les tournevis adaptés

– Piles et mesure : utilisation simple du multimètre

– Des jeux d’initiation permettant de reconnaître les divers outils de la réparation (memory, dominos …)

Bibliiothèque François Villon 81 boulevard de la Villette 75010 Paris Paris 75010 Quartier de l’Hôpital Saint-Louis Île-de-France

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

