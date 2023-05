Bibliathlon, le jeu de pistes des bibliothèques de Paris Centre à la BHVP Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP), 10 juin 2023, Paris.

Le samedi 10 juin 2023

de 13h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Sur inscriptions www.bibliocite.fr/evenements.

Bienvenue au « Bibliathlon », les olympiades

culturelles et sportives des bibliothèques de Paris Centre !

Au programme, une série d’épreuves sollicitant aussi bien la

tête que les jambes concoctées par les bibliothécaires.

Un marathon entre 7

bibliothèques de Paris Centre qui vous amènera à vous challenger autour de la

mode et du sport, à explorer l’histoire des jeux olympiques et à faire preuve

d’observation, d’adresse et de vitesse pour gagner un maximum de points.

À vos marques. Prêts ? Partez !

Dans les bibliothèques : Canopée, MMP, Arthur Rimbaud,

Forney, BHVP, Marguerite Audoux, Charlotte Delbo.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

Contact : https://bibliocite.fr/evenements/ + 33 1 44 78 80 50 https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://bibliocite.fr/evenements/

Biblliocité