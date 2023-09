Semaine bleue Bibilothèque « La Bouquinerie » Viennay Viennay Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Viennay Semaine bleue Bibilothèque « La Bouquinerie » Viennay Viennay, 3 octobre 2023, Viennay. Viennay,Deux-Sèvres Rencontre de nos ainés, avec lecture à voix haute.

Inscription obligatoire, jauge limitée..

2023-10-03 fin : 2023-10-03 17:30:00. .

Bibilothèque « La Bouquinerie » Viennay Rue du Bourg (à côté de la mairie)

Viennay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Meet our elders, with read-aloud.

Registration required, capacity limited. Conozca a nuestros mayores y lea en voz alta.

Inscripción obligatoria, aforo limitado. Begegnung mit unseren Senioren, mit Vorlesen.

