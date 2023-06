Exposition « Les mystérieuses histoires de Georges » Bibilothèque « La Bouquinerie » Viennay Viennay, 7 juin 2023, Viennay.

Viennay,Deux-Sèvres

Exposition réalisée avec les élèves des écoles Gutenberg de Parthenay, de Viennay et de la Peyratte autour du livre » Le mystérieux carnet de Mr Carbon Crow: l’histoire de Georges » de Claire LE MICHEL, aux éditions Le Verger des Hespérides.

Mardi 16h – 18h

Samedi 10h – 12h.

2023-06-07 à ; fin : 2023-07-01 . .

Bibilothèque « La Bouquinerie » Viennay Rue du Bourg (à côté de la mairie)

Viennay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Exhibition created with students from Gutenberg schools in Parthenay, Viennay and La Peyratte, based on the book « Le mystérieux carnet de Mr Carbon Crow: l’histoire de Georges » by Claire LE MICHEL, published by Le Verger des Hespérides.

Viennay library « la bouquinerie

Tuesday 16h – 18h

Saturday 10h – 12h

Exposición realizada con alumnos de las escuelas Gutenberg de Parthenay, Viennay y La Peyratte, basada en el libro « Le mystérieux carnet de Mr Carbon Crow: l’histoire de Georges » de Claire LE MICHEL, publicado por Le Verger des Hespérides.

Biblioteca de Viennay « la bouquinerie

Martes 16h – 18h

Sábado 10h – 12h

Ausstellung mit Schülern der Gutenberg-Schulen in Parthenay, Viennay und La Peyratte zum Buch « Le mystérieux carnet de Mr Carbon Crow: l’histoire de Georges » von Claire LE MICHEL, erschienen im Verlag Le Verger des Hespérides.

Bibliothek von Viennay « la bouquinerie » (Bücherei)

Dienstag 16 – 18 Uhr

Samstag 10h – 12h

