Mercredi 20 décembre de 14h à 17h, tout public..

Bibilothèque « La Bouquinerie » Rue du Bourg

Viennay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Christmas games and stories.

Wednesday, December 20, 2pm to 5pm, all ages. Juegos y cuentos de Navidad.

Miércoles 20 de diciembre, de 14:00 a 17:00, todas las edades. Spiele und Geschichten zur Weihnachtszeit.

Mittwoch, 20. Dezember, 14.00 bis 17.00 Uhr, für alle Altersgruppen.

