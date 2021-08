Moirans-en-Montagne Musée du Jouet Jura, Moirans-en-Montagne “BIBI-VILLE” – Restitution Atelier Médicis Musée du Jouet Moirans-en-Montagne Catégories d’évènement: Jura

Moirans-en-Montagne

“BIBI-VILLE” – Restitution Atelier Médicis Musée du Jouet, 18 septembre 2021, Moirans-en-Montagne. “BIBI-VILLE” – Restitution Atelier Médicis

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du Jouet

Saviez-vous que Moirans-en-Montagne était surnommée Bibi-Ville, en l’honneur de ce petit sifflet fabriqué par milliers ? Venez découvrir une oeuvre collaborative mettant en avant l’histoire du jouet, le design d’objet et le design graphique, en présence des artistes Eve-Lise Kern et Jean-Baptiste Colleuille. Soutenu dans le cadre du programme Transat des Ateliers Medicis, ce projet a été accueilli en résidence au sein du musée du Jouet entre août et septembre 2021. Cette restitution est inscrite au programme de la France Design Week.

Entrée libre

Le designer Jean-Baptiste Colleuille et la graphiste Eve-Lise Kern vous invitent à vous projeter dans le monde de l’enfance. Musée du Jouet 5 rue du Murgin 39260 Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Jura, Moirans-en-Montagne Autres Lieu Musée du Jouet Adresse 5 rue du Murgin 39260 Moirans-en-Montagne Ville Moirans-en-Montagne lieuville Musée du Jouet Moirans-en-Montagne