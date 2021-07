Biberon Festival 2021 Beauvais, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Beauvais.

Biberon Festival 2021 2021-07-03 – 2021-07-10

Beauvais Oise

Le festival des 0-3 ans et leurs parents est de retour !

Les tout-petits spectateurs vont inaugurer la re-naissance des spectacles à l’ASCA !

Et nous en avons toutes et tous bien besoin !

C’est donc avec une émotion particulière que nous vous présentons le programme de cette 8ème édition du Biberon Festival. A travers ces propositions variées et exigeantes, nous défendons plus que jamais la nécessité de l’éveil culturel et artistique de l’enfant dès la naissance, en lien avec son parent.

Les artistes sont également très impatients de retrouver leur public. De beaux moments de partage en perspective pour cette première édition estivale !

Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires, qui ont persévéré avec nous malgré les conditions difficiles.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS :

Samedi 12 juin à 9h30.

Réservations obligatoires uniquement par téléphone en raison des conditions sanitaires.

Les billets seront à récupérer AVANT le festival aux horaires habituels du guichet de l’ASCA.

asca@asca-asso.com +33 3 44 10 30 80 https://www.asca-asso.com/temps-forts/biberon-festival/biberon-festival-2021/

Antonin Meyran

dernière mise à jour : 2021-06-01 par SIM Picardie – Oise Tourisme