Bib’ de rue Point animation Carriet Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Bib’ de rue Point animation Carriet, 25 mai 2022, Lormont. Bib’ de rue

du mercredi 25 mai au mercredi 22 juin à Point animation Carriet

Lectures destinées aux enfants et à leurs parents mais des jeux, des coloriages, un petit goûter, le tout dans le partage et les sourires ! De nombreux livres sont bilingues et les interprètes d’Intermed Gironde et du Clap sont présentes pour faciliter l’accès aux livres des familles arabophones et turcophones. Point animation Carriet (amphithéâtre extérieur), de 15h à 17h (à l’intérieur en cas d’intempéries)

Gratuit

Ateliers lecture en plein air proposés par le secteur jeunesse de la médiathèque du bois fleuri. Point animation Carriet Rue des Glaïeuls 33310 Lormont Lormont Carriet Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T15:00:00 2022-05-25T17:00:00;2022-06-08T15:00:00 2022-06-08T17:00:00;2022-06-22T15:00:00 2022-06-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Point animation Carriet Adresse Rue des Glaïeuls 33310 Lormont Ville Lormont lieuville Point animation Carriet Lormont Departement Gironde

Point animation Carriet Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/

Bib’ de rue Point animation Carriet 2022-05-25 was last modified: by Bib’ de rue Point animation Carriet Point animation Carriet 25 mai 2022 Lormont Point animation Carriet Lormont

Lormont Gironde