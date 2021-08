Lormont Parvis Alpille Vincenne Gironde, Lormont Bib’ de rue Parvis Alpille Vincenne Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Parvis Alpille Vincenne, le mercredi 8 septembre à 15:00

Les bibliothécaires du secteur jeunesse partent à la rencontre des habitants pour offrir des séances de lectures, de jeux et de coloriages en plein air. Avec interprétariat en arabe par Intermed Gironde et en turc par le Clap. Parvis Alpille Vincenne, de 15h à 17h (séances annulées en cas de mauvais temps)

Gratuit

Lecture en plein air. La médiathèque hors les murs ! Parvis Alpille Vincenne Rue du Général Délestraint 33310 Lormont Lormont Génicart Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T15:00:00 2021-09-08T17:00:00

