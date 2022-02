Bib’ de rue Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Dives-sur-Mer

Bib’ de rue Dives-sur-Mer, 13 avril 2022, Dives-sur-Mer. Bib’ de rue Dives-sur-Mer

2022-04-13 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-13 16:00:00 16:00:00

Dives-sur-Mer Calvados La médiathèque se délocalise dans le quartier de Sarlabot pour un moment de partage et de lecture dans la rue dédié à toute la famille ! La médiathèque se délocalise dans le quartier de Sarlabot pour un moment de partage et de lecture dans la rue dédié à toute la famille ! +33 2 31 24 29 27 La médiathèque se délocalise dans le quartier de Sarlabot pour un moment de partage et de lecture dans la rue dédié à toute la famille ! Dives-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Dives-sur-Mer Autres Lieu Dives-sur-Mer Adresse Ville Dives-sur-Mer lieuville Dives-sur-Mer Departement Calvados

Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dives-sur-mer/

Bib’ de rue Dives-sur-Mer 2022-04-13 was last modified: by Bib’ de rue Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer 13 avril 2022 Calvados Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer Calvados