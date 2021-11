Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer 14160, Dives-sur-Mer Bib’ de rue Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Catégories d’évènement: 14160

Dives-sur-Mer

Bib’ de rue Dives-sur-Mer, 27 octobre 2021, Dives-sur-Mer. Bib’ de rue Dives-sur-Mer

2021-10-27 14:00:00 – 2021-11-03 16:00:00

Dives-sur-Mer 14160 Dives-sur-Mer Toute l’année, grande nouveauté, la médiathèque se déplace dans la ville !

Tous les mercredis de 14h à 16h, la bibliothèque s’installe dans le quartier Eugénie Cotton. Tapis, coussins, caisses de livres, rejoignez-nous pour de bons moments de lecture et de partage ! Toute l’année, grande nouveauté, la médiathèque se déplace dans la ville !

Tous les mercredis de 14h à 16h, la bibliothèque s’installe dans le quartier Eugénie Cotton. Tapis, coussins, caisses de livres, rejoignez-nous pour de bons moments de… +33 2 31 24 29 27 Toute l’année, grande nouveauté, la médiathèque se déplace dans la ville !

Tous les mercredis de 14h à 16h, la bibliothèque s’installe dans le quartier Eugénie Cotton. Tapis, coussins, caisses de livres, rejoignez-nous pour de bons moments de lecture et de partage ! Dives-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 14160, Dives-sur-Mer Autres Lieu Dives-sur-Mer Adresse Ville Dives-sur-Mer lieuville Dives-sur-Mer