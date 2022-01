Biathlon Saint-Colomban-des-Villards Saint-Colomban-des-Villards Catégories d’évènement: Saint-Colomban-des-Villards

Savoie

Biathlon Saint-Colomban-des-Villards, 17 février 2022, Saint-Colomban-des-Villards. Biathlon Office de Tourisme Espace Glandon Chef Lieu Saint-Colomban-des-Villards

2022-02-17 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-17 17:00:00 17:00:00 Office de Tourisme Espace Glandon Chef Lieu

Saint-Colomban-des-Villards Savoie Saint-Colomban-des-Villards Venez vous initier à la carabine laser! villards@wanadoo.fr +33 4 79 56 24 53 http://www.saint-colomban.com/ Office de Tourisme Espace Glandon Chef Lieu Saint-Colomban-des-Villards

dernière mise à jour : 2022-01-29 par Office de tourisme Espace Glandon

Détails Catégories d’évènement: Saint-Colomban-des-Villards, Savoie Autres Lieu Saint-Colomban-des-Villards Adresse Office de Tourisme Espace Glandon Chef Lieu Ville Saint-Colomban-des-Villards lieuville Office de Tourisme Espace Glandon Chef Lieu Saint-Colomban-des-Villards Departement Savoie

Saint-Colomban-des-Villards Saint-Colomban-des-Villards Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-colomban-des-villards/

Biathlon Saint-Colomban-des-Villards 2022-02-17 was last modified: by Biathlon Saint-Colomban-des-Villards Saint-Colomban-des-Villards 17 février 2022 Saint-Colomban-des-Villards Savoie

Saint-Colomban-des-Villards Savoie