Biathlon des sables Perros-Guirec, 20 août 2022, Perros-Guirec.

Biathlon des sables

Boulevard Joseph le Bihan Plage de Trestraou Perros-Guirec Côtes d’Armor Office de tourisme de Perros-Guirec Plage de Trestraou Boulevard Joseph le Bihan

2022-08-20 17:30:00 – 2022-08-20 21:00:00

Plage de Trestraou Boulevard Joseph le Bihan

Perros-Guirec

Côtes d’Armor

Perros-Guirec

Le traditionnel Biathlon des sables se tiendra le 20 août à la plage de Trestraou pour les amateurs de course et de natation. La 1ère épreuve sera consacrée aux juniors de 8 à 13 ans et la seconde pour tous à partir de 14 ans, en individuel ou en équipe

Junior : 17h30-18h30 — De 8 à 13 ans

Senior : 19h30-21h — A partir de 14 ans

Sur inscription à La Rotonde, Plage de Trestraou

Carte PASS détente/estivales obligatoire (possibilité de la prendre auprès des animateurs au prix de 2€ pour tout l’été)

estivales@perros-guirec.com http://ville.perros-guirec.com/jeunesse-vie-scolaire-et-sport/les-estivales-2022.html

Le traditionnel Biathlon des sables se tiendra le 20 août à la plage de Trestraou pour les amateurs de course et de natation. La 1ère épreuve sera consacrée aux juniors de 8 à 13 ans et la seconde pour tous à partir de 14 ans, en individuel ou en équipe

Junior : 17h30-18h30 — De 8 à 13 ans

Senior : 19h30-21h — A partir de 14 ans

Sur inscription à La Rotonde, Plage de Trestraou

Carte PASS détente/estivales obligatoire (possibilité de la prendre auprès des animateurs au prix de 2€ pour tout l’été)

Plage de Trestraou Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec

dernière mise à jour : 2022-07-06 par Office de tourisme de Perros-Guirec