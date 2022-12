Biathlon à pied – Jeux collectifs Foncine-le-Haut Foncine-le-Haut Catégories d’évènement: Foncine-le-Haut

Jura

Biathlon à pied – Jeux collectifs Foncine-le-Haut, 26 décembre 2022, Foncine-le-Haut . Biathlon à pied – Jeux collectifs Téléski Foncine-le-Haut Jura

2022-12-26 – 2022-12-30 Foncine-le-Haut

Jura Pas de neige mais on s’amuse quand même ! RDV à 10h00 au téléski de Foncine-le-Haut ! contact@esf-foncine.com +33 6 47 38 40 14 Foncine-le-Haut

dernière mise à jour : 2022-12-24 par

Détails Catégories d’évènement: Foncine-le-Haut, Jura Autres Lieu Foncine-le-Haut Adresse Téléski Foncine-le-Haut Jura Ville Foncine-le-Haut lieuville Foncine-le-Haut Departement Jura

Foncine-le-Haut Foncine-le-Haut Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/foncine-le-haut/

Biathlon à pied – Jeux collectifs Foncine-le-Haut 2022-12-26 was last modified: by Biathlon à pied – Jeux collectifs Foncine-le-Haut Foncine-le-Haut 26 décembre 2022 Foncine-le-Haut Jura Téléski Foncine-le-Haut Jura

Foncine-le-Haut Jura