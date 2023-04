Spectacle L’Heureux Tour – JF Balerdi Centre village, 17 novembre 2023, Biarrotte.

Surgie d’entre les mots, sa plume légère, portée par un vent de folie, d’humour et de tendresse va vous entraîner dans un tourbillon enivrant.

Après « La Plume de ma vie » et Un Drôle d’Oisif unanimement salués, Jean-François Balerdi nous prend par l’humain et nous promène dans son univers, au pays des mots et de l’imaginaire.

Clown et poète, funambule sur le fil de la vie, jongleur d’émotions , cracheur de feux-rire, les pieds sur terre et l’épithète dans les étoiles, il tord les mots comme les images, et nous touche à chaque fois.

Alors, n’hésitez pas, et même si vous avez manqué l’aller, embarquez tous, avec lui, pour L’Heureux Tour !.

2023-11-17 à ; fin : 2023-11-17 22:00:00. .

Centre village Salle polyvalente

Biarrotte 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



Emerging from between the words, his light pen, carried by a wind of madness, humor and tenderness will take you into an intoxicating whirlwind.

After « La Plume de ma vie » and « Un Drôle d’Oisif », unanimously acclaimed, Jean-François Balerdi takes us by the human side and walks us through his universe, in the land of words and the imaginary.

Clown and poet, tightrope walker on the thread of life, juggler of emotions, spitter of laughter, with his feet on the ground and his epithet in the stars, he twists words as well as images, and touches us every time.

So, don’t hesitate, and even if you missed it, come on board, with him, for L’Heureux Tour!

Su pluma ligera, llevada por un viento de locura, humor y ternura, te transportará en un torbellino embriagador.

Tras « La Plume de ma vie » y « Un Drôle d’Oisif », aclamados unánimemente, Jean-François Balerdi nos lleva de la mano a su universo, al país de las palabras y de lo imaginario.

Payaso y poeta, equilibrista al borde de la vida, malabarista de las emociones, escupidor de carcajadas, con los pies en la tierra y su epíteto en las estrellas, retuerce las palabras como imágenes, y nos conmueve siempre.

Así que no lo dude, y aunque se haya perdido el viaje de ida, ¡súbase con él a L’Heureux Tour!

Seine leichte Feder, die von einem Wind aus Wahnsinn, Humor und Zärtlichkeit getragen wird, wird Sie in einen berauschenden Wirbel ziehen.

Nach « La Plume de ma vie » und « Un Drôle d’Oisif », die einstimmig begrüßt wurden, packt uns Jean-François Balerdi bei den Menschen und führt uns in sein Universum, in das Land der Worte und der Fantasie.

Er ist ein Clown und Poet, ein Seiltänzer auf dem Lebensfaden, ein Jongleur der Emotionen, ein Feuerspucker, der mit den Füßen auf der Erde und dem Epitheton in den Sternen steht, er verdreht Worte und Bilder und berührt uns jedes Mal.

Zögern Sie also nicht, und selbst wenn Sie die Hinfahrt verpasst haben, nehmen Sie alle mit ihm an Bord der L’Heureux Tour!

Mise à jour le 2022-12-31 par OT Seignanx